Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рад появлению в публичном пространстве северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я, например, рад видеть, что он вернулся, и хорошо!», — соответствующим высказыванием Трамп прокомментировал сообщение о том, что Ким участвовал в церемонии открытия завода по производству фосфатных удобрений.

Напомним, слухи о смерти главы КНДР начали распространяться с середины апреля. По версии южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын впал в кому после срочной операции на сердце.

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