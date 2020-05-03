Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Пилотажные группы ВВС и ВМС США «Буревестники» и «Голубые ангелы» совершили демонстрационные полеты над Вашингтоном, Балтимором и Атлантой в знак поддержки врачей и медицинского персонала, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Об этом 2 мая сообщается на официальной странице пилотажной группы «Буревестники» в социальной сети Twitter.

«Мы приветствуем работников здравоохранения и лиц, принимающих первые ответные меры, которые находятся на переднем крае борьбы нашей страны против COVID-19. Они вдохновляют всю страну в эти трудные времена, и для них было честью летать сегодня», — говорится в одном из сообщений.

Напомним, ранее в министерстве обороны США объявили о начале акции ВВС и ВМС страны «Сильная Америка» по поддержке медицинских сотрудников, работающих с больными COVID-19. Она предполагает серию демонстрационных полетов пилотажных групп вооруженных сил над городами Соединенных Штатов. Акция, по словам представителей американского ведомстсва, направлена «на защиту национального единства» и демонстрацию решимости американских властей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 2 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 267 184, ее жертвами стали 229 971 человек. В США зарегистрировано 1 067 127 заражений коронавирусом, скончались 57 406 человек.

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