Дамаск, , 22:41 — REGNUM Российские и турецкие военные провели новое совместное патрулирование в сирийской провинции Хасака, сообщил 2 мая на брифинге начальник российского центра по примирению в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Речь идёт о патрулировании, маршруты и зоны которого были определены российско-турецким меморандумом о взаимопонимании от 22 октября 2019 года, остановившим турецкую военную операцию против сирийских курдов.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Делави-Кара — Джиллика — Эль-Фирдаус — Акка — Шамсия — Акка — Эль-Фирдаус — Джиллика — Делави-Кара в провинции Хасеке», — сказал Олег Журавлёв.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации также провели воздушное патрулирование на севере Сирии.

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