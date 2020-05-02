Бишкек, , 22:40 — REGNUM Слова о «крокодилах в реке Нарын», прозвучавшие в заявлении пресс-секретаря премьер-министра Киргизии Адилета Султаналиева по поводу дискуссии между правительством и депутата Каныбека Иманалиева, оскорбили и унизили достоинство парламентария. Об этом сообщил пресс-секретарь парламента Киргизии Ибраим Нуракун уулу, пишет «Kaktus.media».

По словам официального представителя законодательного собрания, глава пресс-службы правительства должен публично извиниться перед парламентарием или понесет ответственность за свое высказывание.

Пресс-секретарь парламента выразил недовольство тем, что Султаналиев так отреагировал на замечание, высказанное депутатом Иманалиевым по поводу недоработок в правительственных документах.

Напомним, что 30 апреля на заседании парламента Киргизии депутат Каныбек Иманалиев обвинил правительство республики в плагиате. Он заявил о том, что чиновники якобы скопировали у казахстанских коллег проект постановления о возобновлении деятельности предприятий, ранее остановленных из-за введения в стране режима чрезвычайного положения по причине пандемии коронавируса.

В качестве аргумента в пользу своих слов парламентарий указал пункт, в котором написано, что первыми начнут работать химическая промышленность, нефтегазовая промышленности, машиностроение и приборостроение.

При этом народный избранник подчеркнул, что в Киргизии нет машиностроительных и приборостроительных предприятий.

В ответ на это пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев выразил недоумение в связи с тем, что киргизский депутат лучше разбирается в экономике и законодательстве соседнего Казахстана, а не в структуре экономики Киргизии. И посоветовал «больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит».

Затем глава пресс-службы правительства привел список имеющихся в Киргизии приборостроительных, машиностроительных и нефтеперерабатывающих заводов, отметив при этом, что «подобные промышленные объекты — это не мифические крокодилы в реке Нарын».