Минск, , 21:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще ни разу не проходил тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, так как хорошо себя чувствует и ведет здоровый образ жизни. Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус», — заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Она объяснила, что в проведении подобного рода диагностики нет необходимости, так как белорусский президент обладает «крепким иммунитетом» и хорошо себя чувствует. По ее словам, во многом это связано с тем, что лидер государства долгое время живет за городом и ведет здоровый образ жизни.

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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 2 мая в Белоруссии зарегистрировано 14 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки было выявлено 890 новых зараженных. С начала эпидемии в стране от последствий болезни скончались 93 пациента, из них 4 смерти зафиксированы за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия лидирует среди стран мира по темпам прироста новых случаев заражения коронавирусом.

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