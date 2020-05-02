Москва, , 20:59 — REGNUM В руководстве Вооруженных сил Российской Федерации считают новый коронавирус серьезной угрозой из-за скорости его распространения и массового характера заболевания. Об этом заявил сегодня, 2 мая, заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью телеканалу «Звезда».

«Позиция Минобороны — мы должны относиться со всей серьезностью. Распространение коронавирусной инфекции несет большую угрозу. Эта инфекция не имеет границ, она имеет большую скорость распространения, она носит уже массовый характер», — сказал Фомин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирус затронул уже практически все страны на Земле. На всей планете зарегистрировано 3,2 млн случаев заражения. Погибли более 240 тысяч человек.