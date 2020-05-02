Киев, , 20:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, где сторонниками Майдана были сожжены их противники из Антимайдана. Об этом Зеленский написал в своем канале в мессенджере Telegram сегодня, 2 мая.

«Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что подобное не должно повториться и видит свою задачу в том, чтобы люди на Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических целей.

«Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. ГдеЛьвов, Одесса, Днепр, Донецки Симферополь — мирная, цветущая и единая страна». — пишет президент Зеленский.

Слова Зеленского лицемерны, так как «расследование» событий 2 мая 2014 года в Одессе длится уже шесть лет и виновные в этой трагедии были известны еще в 2014 году, однако находящиеся у власти на Украине бандеровцы и их приспешники своих не сдают.