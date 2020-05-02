Югорск, Югра, 2 мая 2020, 19:51 — REGNUM В Югре из партии «Единая Россия» исключили депутата думы города Югорска Владимира Бендуса за оскорбления и рукоприкладство в отношении общественника Антона Пантина. О решении президиума Ханты-Мансийского регионального отделения партии стало известно 2 мая из релиза пресс-службы.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения и видео материалы о конфликте между депутатом Бендусом и общественником.
Секретарь регионального отделения «Единой России» по ХМАО Борис Хохряков считает, что даже если единоросса провоцируют, он не должен нарушать этические нормы.