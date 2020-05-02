Нур-Султан, , 19:32 — REGNUM Казахстан не осуществляет никаких разработок по созданию биологического оружия, а деятельность Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате направлена на проведение научно-исследовательских изысканий в области обеспечения биологической безопасности в стране, включая мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 2 мая сообщается в официальном комментарии МИД республики, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что данное заявление министерства иностранных дел Казахстана последовало после участившейся недостоверной информации в СМИ о том, что в лаборатории проводятся исследования по созданию биологического оружия.

«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что ЦРЛ была создана при поддержке США, лаборатория была открыта на базе учрежденного в 1948 году Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института, который позднее был переименован в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева.

«Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на данный момент ЦРЛ вносит существенный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Кроме этого, в министерстве добавили, что Казахстан готов к международному сотрудничеству в области исследования биологических угроз, в том числе и на базе лаборатории в Алма-Ате, а также страна остается приверженной Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории Казахстана США реализует множество программ в области биологической безопасности. Так, в феврале 2020 года казахстанский портал Yvision опубликовал данные со ссылкой на источник среди персонала ЦРЛ, что полученные учеными Казахстана образцы вируса SARS-CoV2 «на молекулярном уровне полностью совпадают со штаммом, изучение которого было начато в лаборатории около двух лет назад». Журналисты портала предположили, что речь идет о проекте Агентства по предотвращению угроз Департамента обороны США «KZ-33» под названием «Ближневосточный респираторный синдром коронавируса».

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