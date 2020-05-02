Лондон, , 18:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс назвали сына в честь врачей, которые спасли жизнь главе британского правительства, 2 мая передает BBC.

Полное имя новорожденного — Уилфред Лори Николас. Уилфредом звали деда Джонсона, Лори — деда Симондс, а Николас — имена двух врачей, Ника Прайса и Ника Харта, которые лечили Джонсона от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Джонсон перенес COVID-19 в тяжелой форме и несколько дней находился в палате интенсивной терапии. Сын у Джонсона и Симондс родился 29 апреля.

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