3 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Богатая экономика – это не цель, а побочный эффект идеологии. Это результат политики, в экономике воплощённой. А приоритеты для политики даёт идеология. Кризис либерализма не может давать эффективной политики и устойчивой экономики. Но чтобы это понять, надо мыслить как идеолог, а не как технократ.

Александр Халдей, , 17:24 — REGNUM Сбор определённых сведений в результате бесед с населением — один из инструментов информационной работы в стратегической разведке, применяемых наряду с агентурными данными и данными технической разведки.

Либеральная идеология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На самом деле правильно работать с населением — это сложная технология, и потому лучшими прикрытиями для такой работы являются западные НКО и отделения зарубежных СМИ в России. Работу социологов проводят местные журналисты и эксперты, сотрудничающие с иностранными организациями в первую очередь по идейным, и уже во вторую очередь по материальным соображениям.

Формула «идеология, деньги, компромат, эгоизм», разработанная американскими спецслужбами для вербовки агентуры, неспроста начинается с идеологии. Для того чтобы в своей стране пойти на службу практически легально действующим структурам спецслужб противника, жадности и эгоизма мало. Тут нужны идейные основания, которые в изобилии у всех российских сотрудников иностранных НКО и СМИ. Либеральная доктрина — самая идеализированная из всех доктрин.

В российской же информационной среде господствует закреплённый в Конституции запрет на государственную идеологию. Это очень ослабляет любую контрразведывательную и контрпропагандистскую работу государства. Предательство гнездится в самых центрах принятия стратегических решений, и оно защищено формальным разрешением на идеологическую всеядность.

Конституция России Егор Дикарев © ИА Красная Весна

В таких условиях консолидация элиты строится только на принципах личной унии руководителю, но сам руководитель ослаблен отсутствием права подбирать команду по идейным критериям. Он обязан подбирать представителей разных политических лагерей и идейных течений, чтобы не быть обвинённым в нарушении Конституции, прямо запрещающей государству иметь свою идеологию.

Стратегия — это концентрация сил и средств на главном направлении. Что считать главным и почему — это идеология. Запрет на идеологию — это запрет на стратегию, которая невозможна по умолчанию, или на непрояснённых или множественных принципах. Главное всегда одно, не бывает нескольких главных критериев.

Тот, кто говорит о нескольких главных приоритетах, ничего не понимает в стратегии. Любая стратегия выглядит как цепочка «идеология — политика — экономика». Невозможно строить экономику, не имея идеологии или запрещая эту идеологию менять.

При сохранении запрета на идеологию, в стратегии сохранится запрет на концепцию, и потому политика будет бесцельной и ущербной, беспринципной, ибо нет иерархии принципов, экономика слабой, а власть будет искать последнего прибежища в технократах — людях, исповедующих принцип «в любой войне главное — манёвры». Просто потому, что цели они не имеют или боятся определять.

Богатая экономика — это не цель, а побочный эффект идеологии. Это результат политики, в экономике воплощённой. А приоритеты для политики даёт идеология. Кризис либерализма не может давать эффективной политики и устойчивой экономики. Но чтобы это понять, надо мыслить как идеолог, а не как технократ.

Идеолог — это тот, кто понимает, что главное, а что второстепенное, и никогда не перепутает их местами. Идеолог — не схоластический доктринёр, а системный администратор, понимающий, по каким принципам работают или не работают сложные системы.

Почему у России нет НКО в важных для неё регионах, а те, что есть, не работают? Да потому, что их строили технократы, а не идеологи. А любой технократизм в конце концов приводит к формуле «деньги не пахнут», ибо это вершина прагматизма. Вот почему «у них» есть инструменты влияния, а «у нас» нет. Мы запретили себе думать, и вместо этого используем подброшенные нам лекала и шаблоны.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

А они сделаны так, что мы никогда не станем сильными и успешными. Принцип «моя голова на твоих плечах» — это вершина манпулятивного искусства, и уйти от поражения в таком бою можно лишь создав свою голову и загрузив её тем, чем она и должна быть загружена.

Технократизм — это работа желудка и кишечника, а не головы. В меняющейся обстановке ни один технократ не сможет понять, что и как ему теперь делать. Потому что не знает ни цели, ни смысла движения. Он может только экономить бензин, но не знает, куда, почему и зачем двигаться.

Когда умеешь работать вёслами, но не ориентируешься по звёздам, никуда не приплывёшь, сколько ни греби. Без штурмана или лоцмана весь корабль с его командой — бесполезная трата ресурсов. Работа головы — это идеология. Другого способа стать самим собой не существует.

И если России действительно нужны инструменты глобального влияния, ей придётся сформулировать свою идеологию. Без неё даже денег на подкуп вассалов не накопишь. На одной корысти в большой политике далеко не уедешь.