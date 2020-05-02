Тирасполь, , 16:16 — REGNUM Молдавия блокирует решение проблемы с работой банковских систем на территории Приднестровья вопреки рекомендациям международных партнеров о проведении переговоров по данному вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в программе «Вопрос дня» в эфире Первого Приднестровского телеканала, сообщают 2 мая «Новости Приднестровья».

По словам главы внешнеполитического ведомства Приднестровья, Молдавия отказывается от консультаций по банковским вопросам даже в режиме онлайн, в то время как глава миссии ОБСЕ настоял на необходимости работы в банковской сфере для решения данной проблемы.

Также, по словам Игнатьева, отсутствует реакция со стороны Молдавии относительно консультаций по вопросам таможни, «это как раз связано с ограничениями для импорта грузов товаров в Приднестровье, в том числе медицинского назначения». Аналогично обстоит дело и с консультацией специалистов по вопросам почтовой связи и касательно других вопросов, в результате чего страдают люди.

«По сути, сегодня саботируется нормальная экспертная работа, в то же время производятся какие-то информационные вбросы и выпады со спекулятивными моментами против Приднестровья. Есть понимание всех международных партнёров, что банковскую проблему необходимо решать самым оперативным образом, поскольку в заложниках этой ситуации, и в том числе действий Кишинёва, оказались тысячи людей», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.

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Отметим, что Молдавия блокирует работу международных банковских систем на территории Приднестровья. В результате чего жители Приднестровья не могут снять денежные средства с банковских карт на территории ПМР и вынуждены для этого ездить на территорию Молдавии.