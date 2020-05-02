Москва, , 15:54 — REGNUM Вчерашние записные либералы и демократы в одночасье потеряли всякий человеческий облик, оправдывая сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он написал 2 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«2 мая шокировала не только массовая казнь в Одессе, но и реакция на неё значительной части общества. Все помнят радостные аплодисменты в студии Шустера после рапорта Гончаренко о сожжении лагеря «сепаратистов», — написал политолог. — Вчерашние записные либералы и демократы в одночасье потеряли всякий человеческий облик, оправдывая сожжение людей. Я вот всё вспоминаю, как человек, с которым я испил немало водки, утром следующего дня радостно рассуждал: «Да, это инициация. Только так рождается страна. За Одессу теперь можно не переживать… Теперь бы Донецк» И они пошли бомбить Донецк…»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что устроившим ад в Доме профсоюзов в Одессе придётся отвечать за всё.

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