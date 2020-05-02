Рига, , 15:41 — REGNUM Слишком строгие критерии выплаты двухмесячных пособий на случай простоя в Латвии разрушают надежды людей на помощь и приводят к тому, что они почти ничего не получают. Об этом, как пишет портал LSM, заявил латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

«Изначально идея о том, чтобы не перечислять пособие сотрудникам компаний, члены правлений которых были оштрафованы за налоговые или таможенные махинации, кажется справедливой. Однако, она реализовано так, что помощь для людей не доходит», — сказал Янсонс.

По его словам, в итоге жёсткой политики люди лишены пособий. Янсонс добавил, что бюро омбудсмена в ежедневном режиме получает жалобы, связанные с выплатой пособий по простою. Он призвал устранить «формализм и бюрократию» при решении о выплате пособий.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.