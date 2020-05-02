Великий Новгород, , 15:43 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в соцсети 2 мая сообщил, где именно зафиксированы новые факты и заявил об оправданности повышенных мер изоляции в двух районах области.

«10 случаев в Великом Новгороде, по три случая в Боровичском, Любытинском и Демянском районах, один случай в Поддорском районе и пять новых случаев заболевания выявлены в Маловишерском районе», — пояснил Андрей Никитин статистику минувшего дня.

Таким образом, на 2 мая общее количество заразившихся коронавирусом в Новгородской области с начала пандемии составляет 322 человека. При этом 31 человек выздоровел, а три человека скончались от COVID-19.

Губернатор в субботу рассказал, что ему приходит большое количество сообщений, связанных с дополнительными мерами, введенными на территории Чудовского и Маловишерского районов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что с 30 апреля по 11 мая жители Чудовского и Маловишерского районов региона, где выявлено наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией, не смогут свободно передвигаться по области.

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«Ситуация там продолжает развиваться. За двое суток на территории этих районов суммарно подтвердились 11 новых случаев заболевания. В этой ситуации считаю введенные меры оправданными», — подчеркнул губернатор Новгородской области.

Добавим, что всего в регионе проведено 12 121 исследование на коронавирус. Под наблюдением находится 1157 человек.

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