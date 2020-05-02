Найроби, , 15:15 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта отреагировал на критику общественности после того, как правительство страны отправило цветы работникам Национальной службы здравоохранения Великобритании. Об этом передает кенийский телеканал NTV со ссылкой на заявление президента.

Президент сказал, что этот данный шаг был стратегическим, поскольку Великобритания является важным рынком для цветов из Кении.

«Подумайте перед тем, как говорить чепуху, мы обязаны защитить нашу экономику, сейчас не лучшее время, чтобы быть мелочными», — заявил Кеньятта.

Президент добавил, что после коронавируса жизнь придет в привычное русло, и когда британский работник здравоохранения соберется покупать цветы, он захочет заказать их из Кении, поскольку именно эта страна признала их усилия во время пандемии.

«Как говорится, друзья должны помнить друг о друге во время неприятностей», — добавил он.

По словам репортеров, некоторые жители Кении обвинили правительство в «неуместной расстановке приоритетов» во время отправки цветов в Великобританию во время пандемии.

«Наш президент послал цветы в Великобританию, в то время как в его собственной стране нет места для кенийцев в карантине», — написал доктор Мутвири Уилсон.

«Цветы для европейских медсестер, когда кенийские медсестры страдают от отсутствия средств индивидуальной защиты!» — написал пользователь Твиттера Ява Джомоко.