Сараево, , 14:56 — REGNUM Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не дало разрешения российским военным медикам въехать в страну, тогда как специалистов пригласили сами власти страны. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что ранее МИД Боснии и Герцеговины сообщило министерству безопасности, что 24 российским медикам и пяти специалистам РХБЗ необходимо дать разрешение на въезд для дезинфекции города Мостар.

«Министр безопасности не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что часть российских военнослужащих, которые сейчас помогают в борьбе с коронавирусом Сербии, будет направлена на оказания подобной помощи Боснии и Герцеговине по запросу властей балканского государства.

В состав группы должны были две врачебно-сестринские бригады и четыре расчета подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

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