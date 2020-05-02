Москва, , 14:52 — REGNUM Законопроект, дающий возможность гражданам РФ самостоятельно вносить свои данные в единую биометрическую систему, Госдума может рассмотреть в мае. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Каждый гражданин сможет ввести свои биометрические данные в единую биометрическую систему и уже удалённо получать, не приходя в госструктуру или муниципальные структуры, документы, которые позволят вам взаимодействовать с кредитной организацией. Законопроект может быть рассмотрен в мае», — заявил Аксаков.

Таким образом, отметил он, проблема удалённого получения документов будет полностью решена.

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