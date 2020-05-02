Киев, , 14:27 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от власти проведения полного и объективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года, которого украинское общество ждет уже 6 лет, а также установления и привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии.

Об этом сегодня, 2 мая, журналистам заявил глава политсовета партии, народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиционный политик напомнил, что трагедия 2 мая 2014 года в Одессе — «Одесская Хатынь» — одна из самых трагических страниц в истории независимой Украины.

«Бойня на Куликовом поле, пожар в Доме профсоюзов, ставший причиной гибели десятков людей, расправа ура-патриотов над теми, кому удалось спастись из огня, — вот результат той политики ненависти и вражды, которую насаждали и культивировали лидеры евромайдана. Именно так — с насилия, ненависти, агрессии и циничной лжи — начинала свой путь в «европейскую семью», к европейским ценностям Украина Турчинова — Порошенко — Парубия — Яценюка», — заявил Медведчук.

Парламентарий отметил, что за пять лет правления преступный режим Порошенко — Парубия, несмотря на требования родных и близких жертв одесской трагедии, несмотря на призывы политиков, представителей гражданского общества и международных организаций, так и не провел объективное расследование событий 2 мая.

«Русофобская истерия, избирательное, политически мотивированное правосудие, заигрывание с ура-патриотами, работа на раскол общества, а главное, преступное полное бездействие в расследовании одесской трагедии — все это со всей очевидностью доказывает, что команда Зеленского покрывает страшные преступления режима Порошенко, а виновные не найдены и не наказаны», — констатировал Медведчук.

Народный депутат напомнил, что на этот возмутительный факт указала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, заявившая следующее: «2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако никто так и не был привлечен к ответственности за 48 убийств и смертей».

Как отметил Медведчук, Матильда Богнер призвала офис генерального прокурора Украины обеспечить эффективное, основательное и непредвзятое расследование убийств и насильственных смертей и добавила, что председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам по незавершенным делам. «Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких», — привел слова представителя ООН парламентарий.

Политик также особо подчеркнул, что установления и наказания виновных в трагедии 2 мая требует как украинское общество, так и весь цивилизованный мир.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от власти провести полное и объективное расследование одесской трагедии. Украинское общество ждет этого уже 6 лет! Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности в соответствии с принципом неотвратимости наказания. Историческая правда и справедливость должны быть восстановлены. Это требование не только нашей партии и общества, этого ждет от Украины весь цивилизованный мир, этого прямо требует ООН», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе вечером 2 мая 2014 года радикалами в огне погибли 48 человек — противники политического переворота в Киеве, случившего ранее зимой этого года. Президент страны Владимир Зеленский никогда публично эту трагедию не комментировал. Осенью 2019 года Государственное бюро расследований Украины по заявлению юриста Андрея Портнова начало расследовать роль экс-спикера Рады Андрея Парубия в одесской трагедии, однако никаких ощутимых результатов этого расследования до сих пор нет.