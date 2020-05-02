Тегеран, , 14:27 — REGNUM Экспортирующие по всему миру свои виды вооружений США в тоже время добиваются продления эмбарго на торговлю оружием с Ираном. Таким заявление 2 мая разместил на своей странице в соцсети Twitter иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

«Госсекретарь США Майкл Помпео, очевидно, так обеспокоен Ираном <…>, что распространяет оружие по всему миру», — написал в своем сообщении Зариф, напомнив, что до 1979 года Иран являлся крупным покупателем американского оружия.

Также глава МИД Ирана отметил, что США, по его мнению, уже давно стали мировыми лидерами по расходам на военные нужды, торговле оружием и зачинщиком военных конфликтов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 мая государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США готовы принять любые шаги для того, чтобы Тегеран не смог приобрести бронетехнику российского или китайского производства после окончания оружейного эмбарго для Ирана.