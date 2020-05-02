Берлин, 2 мая 2020, 13:53 — REGNUM С учётом того, что происходит на Украине, для российского дипломата было бы неприятно и неверно стоять на торжественной церемонии рядом с представителем киевской власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 2 мая, комментируя информацию об отказе посла Украины в Германии отмечать годовщину победы в Великой Отечественной войне вместе с послами России и Белоруссии.
Ранее Tagesspiegel сообщил, что украинский посол Андрей Мельник отказался участвовать (по приглашению мэра Берлина) в совместном возложении венков, отметив, что не хочет находиться рядом «с представителем страны, которая ведет кровопролитную войну на востоке Украины».
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