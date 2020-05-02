Кишинёв, , 13:50 — REGNUM Представители фракции партии «Действие и солидарность» (молд. Partidul «Acțiune și Solidaritate», сокращенно PAS — ИА REGNUM) молдавского парламента пригласили министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорику Думбрэвяну на заседание парламента для обсуждения вопросов, связанных с пандемией коронавируса. Об этом говорится 1 мая в сообщении политической силы в социальной сети Facebook.

Главу министерства здравоохранения ожидают на заседании парламента 6 мая в 11:00. Депутаты политической силы «Действие и солидарность» хотят получить от главы минздрава Молдавии объяснение высокого уровня инфицирования SARS-CoV-2 среди молдавских врачей.

От министра здравоохранения также планируют получить данные о количестве медицинского оборудования, средств защиты, которые хранятся на складах ведомства. Также парламентариев интересуют запланированные минздравом закупки.

Представители политической силы также хотят знать, сколько врачей получили пособия и какие меры предпринимаются минздравом для мотивации медработников, а также сколько тестов для диагностики коронавируса имеется в распоряжении министерства и сколько человек в день можно протестировать на коронавирус.

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Напомним, согласно последним данным министерства здравоохранения Молдавии, в стране коронавирусом заразились 1004 медицинских работника.