Киев, , 12:50 — REGNUM Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины контролирует ситуацию в энергетике Украины и не допустит веерных отключений электроэнергии, заявила и.о. главы министерства Ольга Буславец в эфире телеканала «Интер».

"Хочу успокоить: не будет никаких веерных отключений. Правительство и министерство держат ситуацию под контролем и не допустят, чтобы у украинцев не было света», — рассказала она.

Чиновник подтвердила, что в энергетической сфере Украины сложилась тяжёлая ситуация по причине плохо подготовленного введения нового энергорынка на Украине, открытия импорта электроэнергии из России и Белоруссии, а также пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко спрогнозировала веерные отключения электроэнергии на Украине в течение ближайших недель.

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