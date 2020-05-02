Додома, , 12:44 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули призвал жителей страны продолжать работать, несмотря на пандемию, добавив, что «Бог защитит их». Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на первомайское обращение президента к нации.

В своем послании рабочим, посвященном Международному дню трудящихся, Магуфули подчеркнул, что коронавирус не должен мешать танзанийцам работать.

Он добавил, что работники должны соблюдать руководящие принципы, изданные должностными лицами здравоохранения, чтобы защитить себя от вируса.

Магуфули также сказал, что, несмотря на неспособность отметить майские праздники из-за правил социального дистанцирования, правительство особенно высоко ценит работу, выполняемую трудящимися.

Напомним, что в Танзании резко возросло число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, и в настоящее время этот показатель составляет 480.

Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения по поддержанию мер социального дистанцирования, президент Магуфули поощряет людей молиться вместе в церквях, говоря, что вирус не может «процветать в теле Христа», отмечают репортеры.

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