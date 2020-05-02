Дамаск, , 12:37 — REGNUM Фактов нарушения режима перемирия в Сирии за минувшие сутки не установлено российским представительством в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в стране. Об этом 2 мая говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, который опубликован на странице ведомства в соцсети Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, фактов открытия огня не зафиксировано», — говорится в бюллетене.

Кроме этого, в нем указывается, что турецкой представительство в комиссии зафиксировало три случая нарушения режима прекращения огня — два в Идлибе и один в Латакии.

Также сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за минувшие 24 часа не проводил акции гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель Сирии, ехавший на своем автомобиле по дороге в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, был застрелен американскими военнослужащими.