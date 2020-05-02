Петрозаводск, , 12:30 — REGNUM И приказ о создании концлагерей, и финская оккупационная политика, и участие Финляндии в блокаде Ленинграда, и союзничество финнов с Гитлером в целом — логичные звенья финского русофобского шовинизма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 2 мая, комментируя публикацию приказа Карла Маннергейма о концлагерях для русского населения.

Как сообщалось ранее, на сайте фонда «Историческая память» был опубликован изданный в 1941 году приказ главнокомандующего вооруженными силами Финляндии Карла Маннергейма о создании концлагерей для русского населения Карелии.

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«Новость о публикации приказа главнокомандующего вооружёнными силами Финляндии Карла Маннергейма о создании концлагерей для русского населения в оккупированной Карело-Финской ССР в 1941 году была долгожданной. Спасибо тем, кто подготовил и осуществил эту публикацию!

В принципиальном плане, с Маннергеймом всё ясно: он всегда был русофобом и его пребывание в составе высшего правящего слоя Российской Империи здесь ничего не меняет — там немало было таких.

Что же касается русофобии, то она начала принимать радикальные формы в Финляндии ещё в годы гражданской войны 1918 года в той части этой страны, которую контролировали белофинны. Ненависть к русским вылилась в этнические чистки. Уничтожению подвергались и те русские, кто был добровольцем в Красной гвардии, и те, кто был на стороне белых, включая сочувствовавших белым гражданских лиц. Ко всему этому уже тогда приложил руку Карл Маннергейм.

Таким образом, и опубликованный приказ о создании концлагерей, и вся финская оккупационная политика, и участие Финляндии в блокаде Ленинграда, союзничество финнов с Гитлером в целом — логичные звенья финского русофобского шовинизма. Он и сегодня имеет свои проявления — стоит только приглядеться, в частности, к историям со смешанными браками и отъёмом детей у русских матерей.

Я рад, что публикация этого приказа загоняет окончательный осиновый кол в нарисованный российскими «маннергеймофилами» образ этого финского деятеля как достойного доброй памяти потомков российского генерала и чуть ли не «спасителя Ленинграда».

Вообще, понять, чем руководствовались Сергей Иванов, Владимир Мединский, Владимир Чуров и другие деятели, продвигавшие несколько лет тому назад идею установки в городе на Неве памятной доски этому союзнику Гитлера и соучастнику Блокады, сложно. Не хочется верить, что промонархические симпатии и антисоветизм могут так сильно коверкать мозги и совесть, но похоже, что это так.