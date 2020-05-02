Кишинёв, , 12:28 — REGNUM Результат анализа на SARS-CoV-2 министра внутренних дел Молдавии Павла Войку оказался положительным. Об этом глава МВД написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы МВД, его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции и в госпитализации не нуждается.

Он также отметил, что его диагноз никаким образом не отразится на деятельности возглавляемого им министерства, где все процессы под контролем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус был выявлен о сотрудника мэрии города Кишинева.