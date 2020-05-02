Додома, , 12:07 — REGNUM Главная оппозиционная партия Танзании «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA), приказала своим депутатам самоизолироваться как минимум на две недели и держаться подальше от парламентских зданий в столице страны, Додома, и деловой столице, Дар-эс-Саламе. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, CHADEMA также призывает спикера парламента Танзании Джоба Ндугаи прекратить сессии в качестве меры предосторожности во время пандемии.

Как сообщают журналисты, три члена парламента умерли менее чем за последние две недели, хотя их смерти не были связаны с коронавирусом.

Правительство Танзании подверглось критике за то, что оно не налагает жестких мер по сдерживанию распространения коронавируса. В стране не был введен запрет на богослужения.

В настоящее время в Танзании зарегистрировано 480 подтвержденных случаев коронавируса, 16 из которых — с летальным исходом.

Как передавало ИА REGNUM, эксперты ранее выражали опасения по поводу возможной вспышки коронавируса в парламенте Танзании, поскольку вирус диагностировали у медсестры, которая дежурила во время сессий парламента.

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