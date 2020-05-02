Киев, , 11:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за принятие изменений законодательства, которые позволят проигнорировать правки к закону о ранее национализированных банках. Видеообращение Зеленского было опубликовано 1 мая пресс-службой офиса президента Украины.

«16 тыс. правок нас не испугают и не сорвут важное сотрудничество Украины с МВФ (Международным валютным фондом — ИА REGNUM). Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу», — заявил Зеленский.

Напомним, к закону о национализированных банках было подано около 16 тыс. правок. Их рассмотрение согласно обычной процедуре могло занять несколько месяцев, поэтому фракция «Слуга народа» приняла специальную процедуру, позволяющую проигнорировать большинство правок.

Данный закон является одним из двух законов, принятие которых лоббирует МВФ. Он наделяет Национальный банк Украины (НБУ) широкими правами и позволяет легко признавать неплатёжеспособными любые украинские банки, а также фактически запрещает обжаловать действия регулятора в украинском суде.

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