Москва, , 11:20 — REGNUM В память очередной, шестой годовщины массового убийства нацистами 2 мая 2014 года честных русских людей в городе-герое Одессе ко всем родственникам, единомышленникам убитых, к выжившим, репрессированным обратился депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

В своем обращении он сказал:

«Я обращаюсь к русско-украинской политэмиграции в России, духовным центром которой стал храм святой Троицы, стоящий рядом с моим Московским университетом на Воробьевых горах, к его настоятелю, пастырю-политбеженцу из Одессы отцу Андрею Новикову, каждый год 2 мая служащему панихиду по убитым в Одессе.

Мы все не сможем, к сожалению, в этот раз присутствовать на поминальной службе, которая будет транслироваться онлайн. Но если кто-то думает, что массовое сожжение людей в Одессе в 2014 году и ликование пробандеровских уродов по этому поводу по всей Украине прощено и забыто, что его удастся заретушировать, тот глубоко ошибается».

По мнению Константина Затулина, само это преступление и те, кто его заказал и выполнил преступный заказ, прокляты и будут наказаны, рано или поздно, и на том, и на этом свете: «В этом пусть не будет ни у кого никаких сомнений, пока существует наш государствообразующий народ. Пепел Одессы продолжает стучать в наше сердце!».