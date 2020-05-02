Пхеньян, , 11:09 — REGNUM Центральное телевидение КНДР показало новые кадры с появившимся на публике лидером страны Ким Чен Ыном.

На кадрах северокорейский лидер торжественно открывает Сунчхонский завод удобрений, который находится недалеко от Пхеньяна.

На видео Ким Чен Ын выглядит бодрым и жизнерадостным. Рядом с ним находится его сестра Ким Ё Чжон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные СМИ активно распространяли информацию о том, что Ким Чен Ын якобы умер или у него серьезные проблемы со здоровьем.

Однако в самой Северной Корее эту информацию опровергли. Примечательно, что и в Южной Корее также опровергли информацию о том, что Ким Чен Ын либо умер, либо нездоров.

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