Нур-Султан, , 10:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Даригу Назарбаеву за работу на посту председателя сената республики. Об этом глава государства написал 2 мая на своей странице в Twitter.

«Выражаю благодарность Д. Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан», — написал казахстанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой.

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