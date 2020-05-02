Сана, , 09:40 — REGNUM Южный переходный совет Йемена подписал соглашение с правительством страны, об этом 2 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Согласно договоренностям, отраженным в соглашении, предусматривается передача всех укрепленных пунктов в городе Хадибу, расположенном в провинции Сокорта, под контроль правительства.

Напомним, на прошлой неделе Южный переходный совет объявил о самоуправлении, что привело к некоторой напряженности между ним и правительством страны.

Ранее стороны вели совместную борьбу с повстанцами-хуситами, контролирующими большую часть страны, включая столицу государства, город Сана.

Раскол, вызванный неспособностью правительства Йемена решить социальные проблемы в южной части государства, угрожал перерасти в военное столкновение, однако означенное выше соглашение несколько ослабило напряженность.

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