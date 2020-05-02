Киев, , 09:45 — REGNUM За прошедший год не наблюдалось никаких существенных успехов в расследовании массового сожжения людей в одесском Доме профсоюзов. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сказано в релизе организации, опубликованном 1 мая.

«Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость в отношении своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным», — рассказала она.

В документе сказано, что в 2019 году не было прогресса ни в расследовании, ни в судебных процессах.

«Ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперёд со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки», — добавила Богнер.

Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.

Напомним, 2 мая 2014 года группа сторонников госпереворота в Киеве, прибывшая в Одессу на футбольный матч, загнала противников в Дом профсоюзов и подожгла здание. По официальным данным, погибли 48 человек. Никто из радикалов до сих пор не наказан.

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