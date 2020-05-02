Исламабад, , 08:38 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья. Об этом Хан 2 мая написал на своей странице в Twitter.

«Желаю премьеру России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Коронавирус — это общая проблема, и мы вместе с нашими российскими друзьями решаем эту проблему», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в ходе онлайн-совещания с президентом Мишустин сообщил главе государства, что его тесты на коронавирус дали положительный результат и теперь он должен соблюдать самоизоляцию. На время болезни Мишустина обязанности председателя правительства Российской Федерации временно возложены на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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