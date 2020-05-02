Чебоксары, , 08:35 — REGNUM В столице Чувашии отыграли назад в скандальной истории с закрытием шести детских библиотек, здания которых первоначально планировали выставить на продажу. Библиотеки продолжат работать. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков через четыре месяца отменил собственное решение о ликвидации библиотек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Библиотека-центр семейного чтения им. Марфы Трубиной Lib21.ru

Согласно постановлению от 30 апреля, отменяется постановление от 25 декабря 2019 года о ликвидации шести филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары». Это молодежные библиотеки имени К. Чуковского и И. Тургенева (проспект Московский, 38 и ул. Энтузиастов, 31), библиотеки — центры семейного чтения имени М. Трубиной и В. Чапаева (ул. Мичмана Павлова, 66 и ул. О. Беспалова, 1), библиотека — детский информационный центр им. Л. Кассиля (ул. Кадыкова, 20/13), детская библиотека им. Х. Степанова (ул. Р. Зорге, 21/I).

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Отметим, что всего в городе 18 муниципальных библиотек, то есть речь шла о закрытии трети библиотек. Чебоксарские власти сослались на недополучение полумиллиарда рублей неналоговых доходов, и заявили, что вопрос будет решён за счёт оптимизации. Это вызвало резкую критику, в том числе со стороны надзорных органов. На оптимизацию отреагировал также первый вице-спикер Совета Федерации, экс-глава Чувашии Николай Федоров, заявив, что данный «подарок» — «хуже, чем преступление».

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