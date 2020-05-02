Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM Главный врач горбольницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин не будет уволен. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, не увольнять медика пообещал мэр города Александр Высокинский. По его словам, главврач полностью страивает городское руководство и никаких кадровых перемен в больнице не планируется. Также он добавил, что учреждение работает на пределе возможностей, но при этом справляется с нагрузкой.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи о грядущем увольнении врача появились в местных СМИ. Причиной такого шага инсайдеры называли ситуацию с COVID-19. Депутат гордумы Константин Киселёв выразил опасения в том, что под предлогом коронавируса власти могут начать избавляться от неугодных врачей.