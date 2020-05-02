Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One.

По данным государственной аналитической компании, оборонная промышленность в России сократила производство в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на борьбу с COVID-19.

В Orbital Insights назвали российские предприятия, которые снизили производство. В этот список входят НПУ «Салют», «Уралвагонзавод» и «Гидромаш». Вместе с тем не обнаружено снижения производства на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.

Отмечается, что аналитики использовали открытые данные об активности мобильных телефонов. Эти сведения показывают перемещение людей в режиме реального времени.