Минск, , 08:18 — REGNUM В Белоруссии карантинные меры не вводились в первую очередь «ради промышленности», так как остановка реального сектора отразилась бы на социальной ситуации. Об этом заявил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Белоруссии Сергей Клишевич, сообщает 1 мая БелТА.

Основной формой социальной поддержки в условиях пандемии коронавируса на сегодняшний день Клишевич назвал возможность продолжать работать и сохранение трудовых коллективов на предприятиях. Политик отметил, что карантин в большинстве стран Европейского союза не предполагал выплат физическим лицам, отсрочки по коммунальным платежам и арендной плате. И Белоруссия, по его словам, не могла «пойти по аналогичному пути, оплачивая карантин за счет личных средств своих граждан».

Читайте также: Нацбанк Белоруссии считает причиной роста инфляции «внешние факторы»

Клишевич также обратил внимание, что средства, которые выделяет Еврокомиссия, направлены прежде всего «на поддержку конкретных отраслей экономики и, в первую очередь, промышленности и транспорта».

»Это говорит о том, что конкурентная борьба никуда не исчезла и будет обостряться по мере выхода стран из карантина», — пояснил он.

Политик также отметил, что в Белоруссии карантин не вводился прежде всего «ради промышленности, поскольку остановка реального сектора сильнее всего отразилась бы на социальной ситуации».

»Кроме того, длительная социальная депривация в жестких формах вместе с внешним информационным давлением приводят к ряду нежелательных последствий: депрессиям, асоциальному поведению. Все это можно отнести к «заслугам» коронапсихоза, о котором неоднократно говорил президент», — подытожил Клишевич.

Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о том, что он «не останавливал экономику» в условиях пандемии коронавируса ввиду того, что после завершения пандемии, восстановятся быстрее те страны, у которых есть ресурсы.

В свою очередь, специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали Белоруссии ввести меры физического дистанцирования «на национальном и областном уровнях».

Читайте также: В Белоруссии пока не стоит ждать «перелома в течении эпидемии» — ВОЗ

Отметим, по данным министерства здравоохранения, по состоянию на 1 мая в Белоруссии коронавирус выявили у 14 917 человек. 93 пациента с COVID-19 скончались от осложнений заболевания за весь период эпидемии коронавируса в стране, 2918 — выздоровели.