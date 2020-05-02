Москва, , 08:05 — REGNUM Появление лидера КНДР Ким Чен Ына после его трехнедельного исчезновения назвал хорошим пиаром и мистификацией председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в сообщении на своей странице в Twitter.

По мнению сенатора, вся история с исчезновением была раскручена для создания интриги вокруг такой наиболее заметной личности современного мира, как глава Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Алексей Пушков объяснил большое внимание к исчезновению Ким Чен Ына тем, что США и соседние с КНДР страны видят в северокорейском лидере гаранта стабильности в республике.

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