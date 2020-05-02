Каракас, , 07:33 — REGNUM Страница вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter 1 мая подверглась ограничению и «чистке» после её высказывания о иррациональной позиции президента Бразилии Жаира Болсонару относительно угрозы коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Входящий на её страницу в Twitter посетитель теперь прежде всего увидит предупреждение: «Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено». Ниже приводится объяснение этому ограничению: «Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия. Хотите продолжить просмотр?».

Решивший продолжить просмотр увидит, что последнее сообщение, размещённое Родригес в Twitter датируется 21 марта, а все более поздние сообщения удалены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на «почищенной» странице одного из руководителей Венесуэлы было опубликовано такое сообщение от 1 мая:

«Мы должны принять чрезвычайные санитарно-эпидемиологические меры контроля на границе с Бразилией, ставшей эпицентром пандемии в Южной Америке из-за иррациональной позиции президента страны Болсонару относительно коронавируса, что подвергает людей серьезному риску».

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