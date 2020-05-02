Сараево, , 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговину для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.

Военные из РФ должны были произвести работы по дезинфекции в городе Мостар по просьбе председателя президиума Боснии и Герцеговины. При этом министерство безопасности было ознакомлено с соответствующей нотой посольства России в Сараево. В ней содержалась информация о составе колонны и целях российских специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая колонна из 5 единиц спецтехники, в которую также вошли две врачебно-сестринские бригады и четыре расчета подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, должна была выдвинуться из Белграда в Боснию и Герцеговину.

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