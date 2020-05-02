Кемерово, , 07:08 — REGNUM Место ранее уволившегося начальника главного управления по работе со СМИ правительства Кемеровской области Алексея Доронгова займёт работавшая ранее в правительстве Сахалинской области Мария Гаранина, сообщает Vse42.ru.

Напомним, СМИ сообщали, что Доронгов уволился по собственному желанию. 30 апреля был его последний рабочий день.

Тем временем, на сайте кемеровского правительства Доронгов до сих пор значится в должности начальника главного управления по работе со средствами массовой информации.

Напомним, что это уже второе увольнение Алексея Доронгова с этого поста. В мае 2018 года он был понижен с должности начальника управления до заместителя. В декабре 2019 года вновь вернулся на пост начальника пресс-службы администрации Кузбасса.

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