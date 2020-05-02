Посёлок городского типа Колывань, Новосибирская область, , 06:16 — REGNUM Глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов «полностью» опроверг информацию о подтверждённом у него диагнозе «коронавирусная инфекция». Он уточнил, что, действительно, сдал тест, но «в связи с небольшим ухудшением физического состояния».

«На данный момент активно обсуждается информация размещенная на сайте Тайга. инфо о подтверждённом у меня диагнозе коронавирус, — написал Артюхов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Полностью опровергаю данную информацию. Я и все заместители добровольно сдали тесты на коронавирус (в связи с небольшим ухудшением физического состояния) в настоящее время находимся на домашней самоизоляции, ждём результатов анализов. Состояние здоровья хорошее, температура 36,6».

Он попросил жителей района 2не доверять размещённой информации из непроверенных источников и доверять данным только из «первых уст».