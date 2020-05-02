Сантьяго, , 06:12 — REGNUM 57 участников демонстрации в столице Чили Сантьяго, посвященной Дню труда 1 мая, задержали чилийские карабинеры за нарушение регламента о собраниях в условиях распространения коронавируса, сообщает радиостанция BioBio Chile.

Демонстранты, откликнувшиеся на призыв различных профсоюзных организаций, собрались на площади Бакедано. Поскольку численность участников превысила разрешенный лимит в 50 человек карабинеры начали задержания.

В числе задержанных оказались лидеры Центрального объединения трудящихся Чили (CUT), Национальной ассоциации государственных служащих (ANEF), а также аккредитованные для освящения события журналисты нескольких телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в ходе протестов, вспыхнувших Чили из-за нежелания властей изменить конституцию, были задержаны не менее 26,1 тыс. человек.

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