Каракас, , 05:53 — REGNUM Венесуэла намерена значительно усилить контроль на границах с Бразилией в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в ней и обвинила в этом президента Бразилии Жаире Болсонару. Об этом вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес 1 мая заявила на своей странице в Twitter.

«Мы должны принять чрезвычайные санитарно-эпидемиологические меры контроля на границе с Бразилией, ставшей эпицентром пандемии в Южной Америке из-за иррациональной позиции президента страны Болсонару относительно коронавируса, что подвергает людей серьезному риску», — написала Родригес.

Напомним, по информации министерства здравоохранения Бразилии в стране в последние дни значительно возросла смертность среди больных с COVID-19. Отмечается также, что Болсонару выступает против карантинных мер региональных властей страны, считая их чрезмерными и разрушительными для экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заражённых коронавирусом превысило в Бразилии 91 тысячу человек. Погибших от вызванных коронавирусом заболеваний в стране 6 329 человек.

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