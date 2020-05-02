Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Кубинец Алехандро Алазо, обстрелявший посольство Кубы в столице США Вашингтоне, заявил, что боялся кубинских преступных группировок, сообщает агентство Associated Press.

На допросе он заявил, что родился на Кубе и проходил срочную службу в кубинской армии. В 2003 году он уехал в Мексику, а затем попросил в США политического убежища. Нападавший заявил, стал получать угрозы от кубинских организованных преступных группировок. В связи с этим он переезжал из штата в штат, а затем остановился в Вашингтоне, чтобы напасть на посольство.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля злоумышленник обстрелял здание посольства Кубы в Вашингтоне. Его задержали. Власти Кубы уже заявили, что расценивают произошедшее как террористический акт, и обвинили Вашингтон в нарушении международных договоренностей по защите дипломатических представительств.

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