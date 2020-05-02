Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент США сообщает о внесении следующих кандидатур на должности: Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — говорится в заявлении.

Ранее Дейтон работал на должности военного атташе в посольстве США в России. Отмечается, что он владеет русским и немецким языком.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-посол США на Украине Мари Йованович завершила свою работу в мае 2019 года. Ряд американских СМИ считает, что Трамп добивался ее увольнения еще с апреля 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США определились с кандидатурой посла на Украине — Пристайко