Берлин, , 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Об этом 1 мая пишет газета Der Tagesspiegel.

По информации издания, причиной для отказа послужило участие в церемонии послов России и Белоруссии.

«Основной целью мероприятия было почтить память, прежде всего, русских, украинских и белорусских солдат Красной Армии, которые взяли Берлин», — сообщила представитель правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера.

Мельник, получив приглашение, заявил, что ценит приглашение, но при этом «и в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков» с представителем России. По словам дипломата, участие в совместном мероприятии не представляется возможным, поскольку продолжается конфликт в Донбассе, а Россию на Украине считают агрессором.

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