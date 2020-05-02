Тегеран, , 07:51 — REGNUM 1 мая официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем послании сослался на гуманитарный кризис в Йемене, заявив, что Великобритания должна встать на правильную сторону. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Поскольку зверства и агрессия толкают Йемен на грань самого страшного гуманитарного кризиса вкупе с COVID-19, британское правительство нажилось на экспорте оружия в Саудовскую Аравию и оставило на своих руках кровь невинных йеменцев», — написал Мусави в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Мусави заявил, что единство йеменских группировок и проведение всеобъемлющих политических переговоров между различными группами является единственным способом установления стабильности в Йемене, добавив, что Иран поддерживает объединенный Йемен и сохранение его территориальной целостности.

Коснувшись последних событий на юге Йемена, Мусави заявил, что Иран, исходя из своей принципиальной политики, выступает за сохранение территориальной целостности Йемена.

Он также подчеркнул, что жесточайшие меры не помогут решить текущие проблемы в Йемене, а лишь осложнят ситуацию.